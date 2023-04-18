- Меня удивило, что Федун продержался 18 лет. Надо наслаждаться жизнью, а не пытаться во всём найти краеугольный камень. Думаю, что он мешал, а не помогал. Вернётся ли он ещё в "Спартак"? Нет. Думаю, что он сам не захочет.
Федун стал обладателем контрольного пакета акций "Спартака" в 2004 году. Функционер продолжал находиться на посту президента красно-белых до августа 2022 года. 100 процентов акций "Спартака" были проданы компании "Лукойл". За все время управления Федуна московская команда лишь один раз выиграла титул чемпионов России в 2017 году. "Спартак" шесть раз выигрывал серебро РПЛ и один раз бронзу. Также красно-белые по одному разу выигрывали Кубок и Суперкубок России.
Источник: "РБ Спорт"
Экс-гендиректор "Спартака": Федун мешал, а не помогал клубу. Вряд ли он вернется
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Первак заявил, что бывший владелец команды Леонид Федун больше мешал клубу, чем помогал.
Фото: ФК "Спартак"