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Аленичев: клубам РПЛ нельзя отказываться от легионеров

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Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил, что российским клубам не стоит отказываться от легионеров.
Фото: ФК "Спартак"
- Легионеров сейчас не так много. Сильных, как раньше в ЦСКА, "Спартаке", ещё меньше. Неизвестно, когда мы будем играть в еврокубках. Ставка делается на местных игроков, но отказываться от легионеров нельзя, есть сильные — Промес, например. Хвича играл у нас, а сейчас он один из лучших игроков мира. Пиняев очень хорошо показывает себя, есть хорошие игроки в чемпионате. Повторюсь: надо делать ставку на воспитанников, но не отказываться от качественных легионеров, которые уже неохотно едут к нам.

После событий февраля прошлого года на Украине руководство мирового футбола разрешило иностранным футболистам приостанавливать свои контракты с российскими клубами и отправляться в аренду в команды из-за границы. Некоторые клубы РПЛ вынуждены играть без легионеров. Так, например, "Ростов" идет на втором месте в РПЛ, не имея иностранных футболистов в составе. В чемпионате России действует лимит на легионеров. По правилам, которые приняты в текущем сезоне, в команде высшего дивизиона не может быть более 13 игроков, не имеющих гражданства России. Также клубам РПЛ запрещено иметь в заявке на сезоне менее 12 россиян. На поле одновременно могут играть только восемь легионеров.

Источник: "Матч ТВ"


Аленичев
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