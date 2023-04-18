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Алдонин: "Спартак" ожил, поэтому все сразу начали говорить про интригу. Но просто выдали желаемое за действительное

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Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что "Зениту" уже ничего не помешает выиграть чемпионат России в текущем сезоне.
Фото: Чемпионат.com
- Уже никто не говорит, что "Зенит" может кто-то догнать. "Зенит" может проиграть чемпионат сам себе, но даже в это я не верю. Расстроило, что "Спартак" сразу же убил интригу? "Спартак" ожил, поэтому все сразу начали говорить про интригу. Но просто выдали желаемое за действительное.

"Зенит" может выиграть пятый титул чемпионов России подряд, если одержит победу в текущем розыгрыше. За семь туров до конца чемпионата сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 55 набранными очками. "Спартак" отстает от петербуржцев на 10 очков. Команды проведут очную встречу 7 мая в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. При определенных условиях после окончания этого матча "Зениту" могут быть вручены золотые медали чемпионата России.

Источник: "Чемпионат"


Алдонин Спартак Зенит
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