- Могу ли назвать своего самого яркого одноклубника или одноклубников? Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Чем они принципиально отличались от остальных футболистов? Они отлично понимали меня на поле, - передает слова Тихонова "Евро-Футбол".
52-летний экс-полузащитник Андрей Тихонов выступал за московский "Спартак" в период с 1992 года по 2000 год, стал в составе красно-белых 8-кратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка России. 50-летний экс-хавбек Дмитрий Аленичев играл в московском клубе с 1994 по 1998 год, стал 4-кратным чемпионом России и выиграл 2 Кубка страны, в дальнейшем в составе "Порту" становился победителем Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. 46-летний экс-полузащитник Егор Титов выступал за основной состав "Спартака" с 1995 по 2008 год, стал 6-кратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка России.
Тихонов: мои самые яркие одноклубники - Аленичев и Титов
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов ответил на вопрос о самых ярких футболистах, с которыми ему приходилось играть в одной команде.
Фото: ФК "Спартак"