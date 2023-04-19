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Алаев: надо обсуждать вопрос изменений в РПЛ. Есть разные варианты - плей-офф, третий круг с разбивкой на группы

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Президент РПЛ Александр Алаев заявил о желательности внесения изменений в формулу проведения чемпионата России.
Фото: РФС
- Мы пока этот вариант с клубами не обсуждали, но считаю, что надо иметь ввиду потенциальные изменения. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты, чтобы сделать чемпионат интереснее. Все помнят опыт голландской компании, и если говорим об изменениях, то надо более взвешенно подойти к ним, потому что есть спортивные и юридические нюансы - в действующих договорах со спонсорами. Лично я считаю, что данный вопрос надо обсуждать. Какие есть варианты? Разные - и плей-офф, и третий круг с разбивкой на группы. Все варианты заслуживают рассмотрения на общем собрании. Пока всё это предварительно, - передает слова Алаева "РБ Спорт".

Розыгрыш Российской премьер-лиги проводится по классической схеме проведения национальных чемпионатов - в два круга, в ходе которых каждая команда проводит с каждым из соперников по одному матчу на своем поле и по одному на выезде. В 2021 году Российским футбольным союзом предпринимались попытки внести изменения в формулу национального первенства, для чего была специально заключен контракт с голландской компанией Hypercube. Эти попытки реформирования были критически восприняты клубами и футбольной общественностью и не принесли какого-либо результата.

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РПЛ Алаев
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