- Лишний раз убеждаюсь, что придумали глупость с этим форматом Кубка... Нынешний формат какой-то нелогичный. Сыграл один-два матча и вылетел – вот так должно быть. Ладно еще, когда команда, проигравшая в Лиге чемпионов, спускается в Лигу Европы. А у нас упавшая в нижнюю сетку команда еще финал выиграть может. Для команд маленького города Кубок - это турнир всей жизни.
Московский "Спартак" уступил "Уралу" по итогам двухматчевого противостояния 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1, 2:1) и теперь сыграет с тольяттинским "Акроном" во втором этапе 1/2 финала Пути регионов. Победитель этой пары сыграет с победителем пары "Краснодар" - "Крылья Советов". В финале Пути РПЛ Кубка России между собой дважды сыграют ЦСКА и "Урал". В мае состоятся два этапа финала Пути регионов, а 11 июня в Лужниках пройдет Суперфинал.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Мостовой: придумали глупость с этим форматом Кубка России. Упавшая в нижнюю сетку команда еще финал выиграть может
Экс-игрок сборной России и московского "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал текущий формат Кубка России.
Фото: Чемпионат.com