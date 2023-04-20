- Вылет "Спартака" из Кубка — это позор. Я спартаковец, а мне как обидно. Как может команда РПЛ проиграть какой-то команде из Жигулёвска? У меня просто в голове не укладывается. Что сейчас творится с болельщиками "Спартака"? Это кошмар. Мне стыдно.
"Спартак" вылетел из розыгрыша Кубка России, проиграв тольяттинскому "Акрону" 1:2 в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. Красно-белые смогли выйти из группы с санкт-петербургским "Зенитом", самарскими "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом" с первого места. В плей-офф первым соперником "Спартака" стал "Локомотив", который потерпел поражение от игроков Гильермо Абаскаля в обеих встречах. Далее красно-белые вылетели из Пути РПЛ, проиграв по сумме двух матчей "Уралу".
Источник: "РБ Спорт"
Гаврилов: вылет "Спартака" из Кубка — это позор. Как может команда РПЛ проиграть какой-то команде из Жигулёвска?
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов назвал позором вылет красно-белых из розыгрыша Кубка России.
Фото: sports.ru