- Это будет один из самых больших, зрелищных и тяжелых матчей в сезоне. Мы полностью сконцентрированы на игре против "Зенита". Мы показали, что можем обыгрывать питерцев у них же дома, поэтому ожидания от этого матча у "Динамо" колоссальные. Мы покажем все лучшее, на что способна наша команда.
Некоторое время назад "Зенит" и "Динамо" сыграли между собой в Санкт-Петербурге в рамках матча Пути регионов Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. В серии пенальти сильнее оказались динамовцы, которые впоследствии сами вылетели из Кубка России, проиграв тольяттинскому "Акрону". Игра с "Зенитом" сопровождалась крупным судейским скандалом после фола полузащитника петербуржцев Клаудиньо на форварде "Динамо" Константине Тюкавине в своей штрафной.
В первом матче между соперниками в рамках РПЛ в текущем сезоне победу одержали петербуржцы. "Зенит" забил два безответных мяча в ворота "Динамо" в Москве в 10-м туре.
Источник: Sport24
Даса: "Динамо" полностью сконцентрировано на игре против "Зенита". Мы показали, что можем их побеждать на выезде
Фото: ФК "Динамо"