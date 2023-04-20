– Ожидал, что Дзюба может помочь "Локомотиву". Он такой парень – Дзюбе нужны враги. Когда врагов достаточно, он чувствует себя хорошо и хочет показывать все, на что способен. Что все, о чем говорят другие, не так, – приводит слова Божовича "Чемпионат".
Артем Дзюба находился на бирже труда с ноября прошлого года. После ухода из турецкого клуба "Адана Демирспор", в составе которого он провел всего 5 матчей и забил единственный гол "Фенербахче", 34-летнего нападающего сватали в "Торпедо" и "Пари НН", но в итоге он оказался в "Локомотиве". В феврале "железнодорожники" анонсировали соглашение до конца сезона с опцией продления.
Дзюба ярко дебютировал в составе "Локомотива", забив шесть голов в шести стартовых матчах РПЛ. В последнем туре в Оренбурге форвард оформил ассистентский хет-трик. По итогам марта Артем удостоился награды лучшему игроку месяца.
Божович: Дзюбе нужны враги. Когда врагов достаточно, он чувствует себя хорошо и хочет показывать все, на что способен
Экс-главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил дебют форварда Артема Дзюбы в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"