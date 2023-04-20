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Божович: Дзюбе нужны враги. Когда врагов достаточно, он чувствует себя хорошо и хочет показывать все, на что способен

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Экс-главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил дебют форварда Артема Дзюбы в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
– Ожидал, что Дзюба может помочь "Локомотиву". Он такой парень – Дзюбе нужны враги. Когда врагов достаточно, он чувствует себя хорошо и хочет показывать все, на что способен. Что все, о чем говорят другие, не так, – приводит слова Божовича "Чемпионат".

Артем Дзюба находился на бирже труда с ноября прошлого года. После ухода из турецкого клуба "Адана Демирспор", в составе которого он провел всего 5 матчей и забил единственный гол "Фенербахче", 34-летнего нападающего сватали в "Торпедо" и "Пари НН", но в итоге он оказался в "Локомотиве". В феврале "железнодорожники" анонсировали соглашение до конца сезона с опцией продления.

Дзюба ярко дебютировал в составе "Локомотива", забив шесть голов в шести стартовых матчах РПЛ. В последнем туре в Оренбурге форвард оформил ассистентский хет-трик. По итогам марта Артем удостоился награды лучшему игроку месяца.


Божович Дзюба Зенит
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