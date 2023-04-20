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Кечинов: не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера. На "Спартак" приятно смотреть, это заслуга Абаскаля

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Экс-нападающий "Спартака" Валерий Кечинов высказался о ситуации в команде после вылета из Кубка России от тольяттинского "Акрона" (1:2).
Фото: Getty Images
- Не потерял ли Абаскаль контроль над командой? Конечно, болельщики ожидали совсем других результатов. Но я не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера и кричать, что он не годится. У "Спартака" впервые за очень долгое время появилась игра - на команду приятно смотреть. И в этом огромная заслуга Абаскаля, - передает слова Кечинова "Чемпионат".

Московский "Спартак" выбыл из текущего розыгрыша Кубка России, уступив в выездном матче второго этапа 1/2 финали нижней сетки плей-офф (Пути регионов) представляющему Первую лигу тольяттинскому "Акрону" (1:2). В шести матчах весенней части сезона Российской премьер-лиги красно-белые под руководством 33-летнего главного тренера Гильермо Абаскаля одержали две победы (над воронежским "Факелом" дома и московским "Торпедо" на выезде), трижды сыграли вничью и уступили на выезде "Оренбургу" (0:2).


Кубок России Спартак Абаскаль Кечинов
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