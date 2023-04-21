- То, что "Спартак" показал в Кубке России - непозволительно. К Гильермо Абаскалю появляются вопросы. В "Спартаке" были специалисты, которые за сезон добивались больших результатов. Испанцу надо еще усерднее работать. Единственное, могу сказать, что горжусь работой, проделанной Паоло Ваноли всего за шесть месяцев. Выигрывать в "Спартаке" нелегко, но итальянец взял Кубок России. Тот факт, что лично я настоял на том, чтобы Ваноли был нанят, отдает должное моей работе и итогам сезона для всей команды, - передает слова Камоцци Sport24.
19 апреля московский "Спартак" со счетом 1:2 уступил на выезде представляющему Первую лигу тольяттинскому "Акрону" в рамках второго этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России. Это поражение привело к окончательному вылету красно-белых из текущего розыгрыша турнира.
В прошлом сезоне "Спартак" под руководством итальянского главного тренера Паоло Ваноли стал обладателем Кубка России, заняв при этом в чемпионате десятое место. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги красно-белые, которых возглавляет 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, находятся на третьем месте по итогам 23 туров, набрав 45 очков.
Камоцци: то, что "Спартак" показал в Кубке России - непозволительно, к Абаскалю появляются вопросы
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал вылет красно-белых из Кубка России.
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