Руководство "Краснодара" и 34-летний вингер Алексей Ионов договорились о продлении контракта, сообщают СМИ. По данным источника, между игроком и клубом достигнута устная договоренность о пролонгации сроков действия соглашения на следующий сезон. Сообщается, что Ионова ценит президент черно-зеленых Сергей Галицкий.
В текущем сезоне на счету Алексея 29 матчей за "быков" во всех турнирах, 5 забитых голов и 3 результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" и Ионов договорились о продлении контракта
По информации источника, "Краснодар" и атакующий полузащитник Алексей Ионов пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Фото: ФК "Краснодар"