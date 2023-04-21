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"РБ Спорт": "Краснодар" и Ионов договорились о продлении контракта

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По информации источника, "Краснодар" и атакующий полузащитник Алексей Ионов пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Фото: ФК "Краснодар"
Руководство "Краснодара" и 34-летний вингер Алексей Ионов договорились о продлении контракта, сообщают СМИ. По данным источника, между игроком и клубом достигнута устная договоренность о пролонгации сроков действия соглашения на следующий сезон. Сообщается, что Ионова ценит президент черно-зеленых Сергей Галицкий.

В текущем сезоне на счету Алексея 29 матчей за "быков" во всех турнирах, 5 забитых голов и 3 результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт"


Краснодар Ионов Российские трансферы
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