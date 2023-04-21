- Юран намекал на меня в ответе о причинах своего ухода из "Химок"? Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. Если хочет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых. Сложилось у него такое мнение - пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с "Пари НН" - если пересечемся, я руку убирать не стану. Пожму, - передает слова Садыгова "СЭ".
53-летний главный тренер "Пари Нижнего Новгорода" Сергей Юран с февраля по август 2022 года работал в должности наставника подмосковных "Химок". Под его руководством красно-черные в сезоне-2021/2022 остались в Российской премьер-лиге, победив по сумме двух стыковых матчей "СКА-Хабаровск" (0:1, 3:0), а в 4 стартовых турах текущего сезона набрали 7 очков (+2=1-1).
9 августа Юран был отправлен в отставку, команда в этот момент находилась на седьмой строчке турнирной таблицы. В последующих 19 турах красно-черные также набрали 7 очков (+1=4-14) и занимают 15 место в зоне прямого вылета в Первую лигу. В своих интервью после увольнения тренер намекал на то, что причиной расставания с ним клуба могло стать малое игровое время нападающего Ильи Садыгова, который является сыном инвестора "Химок" Туфана Садыгова.
Илья Садыгов: если Юран хочет намекнуть на меня - пусть это в лицо скажет. У меня по отношению к нему только уважение
Нападающий "Химок" Илья Садыгов высказался о намеках экс-главного тренера красно-черных Сергея Юрана на то, что форвард является причиной ухода специалиста из клуба.
Фото: РПЛ