– Если Талалаев согласился возглавить "Химки", значит, ему что-то гарантировали. Но я не знаю, как можно что-то гарантировать в этом клубе, если бюджета все время не достает. Я хорошо отношусь к Андрею, он настоящий футбольный специалист. Но эти его дергания из клуба в клуб…
Могу сказать, что 50 лет – не возраст для тренера. И даже 70 лет не возраст. Талалаев – творческий человек. Он еще не раскрылся как тренер. Время у него еще есть. Все в его руках и голове, – приводит слова Орлова Sport24.
В апреле "Химки" объявили о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера клуба. Подмосковная команда стала для 50-летнего уроженца Москвы уже третьей в нынешнем сезоне. Ранее его увольняли из грозненского "Ахмата" и московского "Торпедо".
Для самих "Химок" Талалаев стал пятым тренером в текущей кампании. До него на тренерский мостик команды поднимались Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев и Ринат Билялетдинов. Последний провел у руля "Химок" всего один матч, крупно проиграв ЦСКА (0:3). После этого Билялетдинов принял молодежную команду клуба.
Орлов: Талалаев – творческий человек. Он пока не раскрылся как тренер, время у него еще есть.
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу перспектив нового главного тренера "Химок" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Торпедо"