Соболев уничтожил «Динамо»: дубль за четыре минуты и разгром в Петербурге

Именно это стало главным событием матча. «Зенит» не раздавил соперника территориально, не устроил тотального штурма и не создал десятки моментов. Он сделал гораздо более неприятную для любого соперника вещь: забил почти всё, что создал, а затем заставил «Динамо» бессмысленно атаковать до самого финального свистка.
«Динамо» начало лучше — и всё равно оказалось в нокдауне
Первые минуты встречи неожиданно остались за гостями. «Динамо» смело забрало мяч, поднимало оборону, пыталось прессинговать и регулярно находило пространство за спинами защитников. Уже на 7-й минуте Константин Тюкавин получил великолепную возможность после длинного заброса Курбана Расулова. Нападающий обработал мяч на лету и мощно пробил выше перекладины.
«Зенит» при этом выглядел скорее выжидающей командой. Петербуржцы не стремились любой ценой забрать контроль над матчем и охотно позволяли москвичам проводить позиционные атаки. Педро несколько раз разгонял хозяев по левому флангу, но до действительно опасных моментов дело доходило редко.
И всё изменилось в середине тайма.
На 26-й минуте Давид Рикардо нарушил правила в собственной штрафной против Александра Соболева. Артём Чистяков после просмотра VAR указал на точку, а сам форвард спокойно реализовал пенальти. 1:0 — при игре, в которой «Динамо» до этого выглядело как минимум равным соперником. А затем последовал второй удар.
Четыре минуты, которые перевернули весь матч
На 30-й минуте «Зенит» провёл стремительную атаку. Максим Глушенков получил мяч после прохода Густаво Мантуана и великолепно сыграл на Соболева. Нападающему оставалось только не промахнуться — и Александр оформил дубль. Всего четыре минуты потребовалось «Зениту», чтобы превратить вполне равную игру в матч с комфортным преимуществом.
Для «Динамо» это оказался психологический провал. Команда продолжала владеть мячом, пыталась продвигаться вперёд, но теперь каждый следующий эпизод требовал от неё ещё большей смелости. А «Зенит» получил возможность играть именно так, как ему было удобно.
Показательная цифра появилась ещё до перерыва: «Динамо» значительно опережало соперника по передачам в финальную треть — 100 против 22. Но счёт оставался 0:2. Вот в этом и заключалась главная загадка встречи. Территориально «Динамо» могло выглядеть лучше, однако пространство перед воротами «Зенита» превращалось для москвичей в запретную зону. До штрафной доходили — дальше возникали проблемы.
Адамов против «Динамо»: вратарь, который отменил интригу
После перерыва сценарий практически не изменился. «Динамо» продолжило идти вперёд, а «Зенит» всё глубже садился и ждал ошибок.
У москвичей были моменты. Тюкавин пробил под перекладину, Ярослав Гладышев заставил Дениса Адамова потрудиться, позднее Осипенко получил возможность завершить атаку из центра штрафной. Но голкипер «Зенита» каждый раз оказывался на месте. Именно Адамов стал одной из ключевых фигур матча. Когда команда Семака отдавала инициативу, вратарь не позволил сопернику воспользоваться этим преимуществом.
Можно сколько угодно говорить о прагматизме «Зенита», но сухой счёт не возникает сам собой. Команда позволяла «Динамо» атаковать, однако большую часть опасных эпизодов контролировала. Москвичам не хватало последнего решения — удачного паса, точного удара или хладнокровия в штрафной.
Соболев сделал главное, Глушенков — почти всё остальное
Если искать главного героя в атаке, то выбор очевиден: Александр Соболев. Два гола в первом тайме практически предопределили исход встречи. Но не менее важным оказался Максим Глушенков. Именно он сделал передачу на Соболева во время второго гола, а затем сам поставил точку в матче.
На 86-й минуте Глушенков исполнял штрафной. Казалось, что это обычная подача в штрафную. Однако мяч никого не коснулся и после отскока от газона оказался в воротах Расулова - 3:0.
Получился один из тех голов, после которых вратарю остаётся только разводить руками. Расулов ожидал касания и не успел среагировать на изменение траектории.
Так «Зенит» забил три мяча, хотя по-настоящему тотального превосходства в атаке не демонстрировал.
Семак выбрал осторожность — и не прогадал
После неудачного эксперимента с двумя форвардами в матче против «Родины» Сергей Семак вернулся к более привычной модели. Фелипе Аугусто остался в запасе, а рядом с Соболевым действовал Джон Джон.
После перерыва тренер окончательно закрыл игру. На поле появились Нуралы Алип и Дуглас Сантос, а в определённый момент у «Зенита» одновременно оказалось сразу шесть номинальных защитников.
Это выглядело почти провокационно для команды, которая играла дома. Но результат оказался на стороне Семака.
«Зенит» не стал изображать доминирование ради красивой картинки. При 2:0 петербуржцы предпочли не рисковать, а при первой возможности наказали «Динамо» за очередную ошибку. Получилось прагматично до предела.
14:4 по ударам — и всё равно 0:3
Именно статистика ударов лучше всего объясняет парадокс этого матча. «Динамо» завершило встречу с преимуществом по этому показателю — 14:4. Но три удара «Зенита» оказались голевыми.
Это не тот случай, когда победитель случайно забивает один мяч и потом выживает. Петербуржцы были предельно эффективны в ключевых эпизодах. А «Динамо» не смогло превратить своё игровое преимущество в результат.
Поэтому крупный счёт нельзя назвать полным отражением происходившего на поле. Москвичи не выглядели командой, которую необходимо было обыгрывать с разницей в три мяча. Но футбол снова напомнил: контроль мяча, территориальное преимущество и количество ударов не гарантируют ничего, если соперник гораздо лучше распоряжается своими шансами. Победа, которая одновременно радует и настораживает Для «Зенита» этот матч можно оценивать сразу с двух сторон.
С одной — после поражения от «Родины» команда мгновенно вернулась к победам. Соболев забил дважды, Глушенков набрал результативные очки, Адамов сохранил ворота сухими, а сама команда спокойно довела встречу до крупного успеха.
С другой — вопросы к атакующей игре никуда не исчезли. Четыре удара за матч для «Зенита» — показатель, который сложно назвать впечатляющим. Особенно если речь идёт о домашней встрече с прямым конкурентом за высокие позиции.
Однако у этой истории есть важная оговорка: Семак явно не собирался превращать матч в соревнование по владению мячом. После двух быстрых голов задача изменилась. «Зениту» нужно было сохранить преимущество, а не доказывать своё превосходство в каждом игровом компоненте.
И именно здесь петербуржцы проявили зрелость.
«Динамо» пыталось вернуться в матч, «Зенит» терпел. «Динамо» увеличивало давление, «Зенит» защищался. Когда появилась возможность поставить точку, Глушенков ею воспользовался.
«Зенит» получил три очка, а «Динамо» — пищу для размышлений
Итоговые 3:0 выглядят для «Зенита» гораздо лучше, чем содержание отдельных отрезков матча. Но иногда именно такие победы и показывают характер команды.
Петербуржцы не были идеальны. Они не контролировали игру на протяжении всех 90 минут и временами отдавали сопернику слишком много пространства. Зато в решающих эпизодах действовали безжалостно.
«Динамо» может уходить с поля с ощущением, что разгром был слишком суровым наказанием. По игре команда Сандро Шварца действительно не выглядела на три мяча хуже. Но футбол редко награждает за хорошие намерения и территориальное преимущество.
«Зенит» забрал главное — результат. После болезненного поражения от «Родины» команда Семака получила идеальную психологическую таблетку: крупная победа над сильным соперником, сухие ворота и возвращение на второе место.
И всё же следующий шаг для петербуржцев очевиден: если «Зенит» хочет не просто побеждать, а снова выглядеть безусловным фаворитом, одной такой эффективности может оказаться недостаточно. В матче с «Динамо» она принесла 3:0. В следующих встречах соперники могут уже не простить столь скромного количества созданных моментов.
Фото Официальный сайт ФК "Зенит."