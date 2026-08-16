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"Мы справимся и станем сильнее!" Булатов обратился к игрокам "Крыльев" после разгрома от "Динамо" Мх

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов обратился к своим футболистам после разгромного поражения на своем поле в 4-м туре РПЛ (1:4).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Ни одного плохого настроения! Мы работаем дальше, выиграем дальше. Все бывает. Пусть это будет последнее поражение.

Еще раз говорю: ни одной опущенной головы! Были классные моменты, когда мы второй тайм нагружали и должны были додавливать. Мы справимся и станем сильнее!", - сказал Булатов в видео, опубликованном клубной пресс-службой.

"Крылья Советов" потерпели на своем поле разгромное поражение от махачкалинского "Динамо" в четвертом туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершился со счетом 1:4. Единственный гол в составе хозяев поля забил нападающий Иван Олейников на 28-й минуте игры.

Команда Сергея Булатова проиграла у себя дома во втором туре подряд. Неделю назад самарцы уступили калининградской "Балтике" (0:2).

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