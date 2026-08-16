"Мы справимся и станем сильнее!" Булатов обратился к игрокам "Крыльев" после разгрома от "Динамо" Мх

"Ни одного плохого настроения! Мы работаем дальше, выиграем дальше. Все бывает. Пусть это будет последнее поражение.
Еще раз говорю: ни одной опущенной головы! Были классные моменты, когда мы второй тайм нагружали и должны были додавливать. Мы справимся и станем сильнее!", - сказал Булатов в видео, опубликованном клубной пресс-службой.
"Крылья Советов" потерпели на своем поле разгромное поражение от махачкалинского "Динамо" в четвертом туре Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершился со счетом 1:4. Единственный гол в составе хозяев поля забил нападающий Иван Олейников на 28-й минуте игры.
Команда Сергея Булатова проиграла у себя дома во втором туре подряд. Неделю назад самарцы уступили калининградской "Балтике" (0:2).