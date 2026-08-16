"Мы справимся и станем сильнее!" Булатов обратился к игрокам "Крыльев" после разгрома от "Динамо" Мх

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов обратился к своим футболистам после разгромного поражения на своем поле в 4-м туре РПЛ (1:4).

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Ни одного плохого настроения! Мы работаем дальше, выиграем дальше. Все бывает. Пусть это будет последнее поражение.