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Барко пропускает матч "Спартака" с "Балтикой" из-за повреждения. Известен диагноз

Стала известна причина, по которой полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко не сыграет в 4-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"У Эсекьеля Барко выявлено повреждение реберной дуги.

Он получает физиотерапевтическое лечение. Сроки возвращения на поле будут определены позднее. Также небольшое повреждение получил Кристофер Мартинс", - сказали в пресс-службе клуба.

Матч между "Балтикой" и "Спартаком" состоится сегодня, 16 августа, в рамках заключительной игры 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, атакующий полузащитник красно-белых Эсекьель Барко был заменен после первого тайма в прошлом туре чемпионата с "Краснодаром" (1:2).

Источник: Metaratings

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