Агент Тюкавина: большая вероятность, что летом Костя не покинет "Динамо"

"Большая вероятность, что в это трансферное окно Костя не покинет "Динамо".
В России трансферное окно 11 сентября закрывается, а в Европе 1?го числа. Конечно, никогда не говори никогда, но вероятность того, что останется, большая", - заявил агент.
Ранее сообщалось, что этим летом предметный интерес к 24?летнему центрфорварду сборной России и московского "Динамо" Контстантину Тюкавину проявлял петербургский "Зенит".
В текущем сезоне нападающий принял участие в пяти матчах в составе бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых не забил пока ни одного мяча и сделал одну голевую передачу.
Источник: "Матч ТВ"