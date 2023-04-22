- Думаю, что "Химки" и мы боремся больше с "Факелом" и "Пари НН". Конечно, каждые очки важны. Но шансы по-прежнему остаются. Каждое очко нужно: и ничьи, и победы. Но у нас впереди есть ещё семь игр, - приводит комментарий Рязанцева "Чемпионат".
Сегодня "Торпедо" уступило своему прямому конкуренту в борьбе за сохранение прописки "Химкам" (2:4). Примечательно, что торпедовцы вели по ходу поединка со счетом 2:1. Это третье поражение в последних четырех матчах. Всего за весеннюю часть национального первенства москвичи одержали всего 2 победы в 7 играх. Были обыграны "Факел" (2:0) и "Пари НН" (технические 3:0). Сейчас у руля черно-белого коллектива находится испанец Жозеп Клотет. Автозаводцы располагаются на 16-й строчке, отставая от "Факела" из Воронежа на 5 очков. В следующем туре Торпедо приедет в гости к "Сочи".
Рязанцев: у "Торпедо" по-прежнему есть шансы остаться в РПЛ
Российский футболист "Торпедо" Александр Рязанцев высказался по поводу турнирного положения команды в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"