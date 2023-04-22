- Сегодня на поле мы увидели команду: игроки стартового состава, игроки со скамейки запасных - все были единым целым. Футболисты, вышедшие на замену, четко знали, что и в какой ситуации делать. Андрей Викторович оживил игру команды, игроки поверили в свои силы и возможности.
"Химки" объявили о назначении на пост главного тренера клуба Андрея Талалаева 11 апреля. Подмосковная команда под руководством 50-летнего специалиста в двух турах сыграла вничью и одержала победу. Для клуба Талалаев стал пятым главным тренером в текущем розыгрыше чемпионата России. "Красно-черные" занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице за 6 матчей до окончания первенства страны. От зоны стыковых матчей коллектив Талалаева отделяет одно очко.
Источник: Sport24
Генеральный директор "Химок" Оленев: Талалаев оживил игру команды
Гендиректор "Химок" Николай Оленев оценил влияние главного тренера Андрея Талалаева на подмосковную команду.
Фото: ФК "Химки"