- Какие эмоции могут быть после такого матча. Это победа тренера, Талалаева! По-другому это не объяснить никак, - приводит комментарий Садыгова "СЭ".
Сегодня "Химки" одержали свою первую победу за 8 матчей, обыграв своего конкурента по борьбе за выживание "Торпедо". Поединок получился очень ярким. По итогам 45 минут игры были зафиксированы 1:1. На гол Бутты Магомедова своим точным ударом ответил бразилец Андре. Вторая половина матча была также богата на события. Вперед автозаводцев выел форвард Илья Стефанович. Но дружина Андрея Талалаева сумела перевернуть игру, отправив в сетку ворот черно-белого коллектива 3 безответных мяча. Свои фамилии в протокол записали Резиуан Мирзов, реализовавший очередной 11-метровый, Владимир Хубулов и сербский хавбек Неманя Главчич. Благодаря этой победе "Химки" набрали 17 очков и на расстояние 1 балла приблизились к идущему в зоне стыков "Факелу".
Инвестор "Химок" Садыгов: это победа Талалаева!
Бизнесмен Туфан Садыгов поделился мыслями по поводу победы на "Торпедо" (4:2) в 24 туре РПЛ.
Фото: "СЭ"