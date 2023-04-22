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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
4 - 2 4 2
ТорпедоЗавершен
Факел
1 - 3 1 3
ОренбургЗавершен
Зенит
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Родина
2 - 2 2 2
КАМАЗЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ЕнисейЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Акрон
0 - 3 0 3
НефтехимикЗавершен
Волгарь
2 - 1 2 1
ВелесЗавершен
Балтика
3 - 2 3 2
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
2 - 1 2 1
Лидс ЮнайтедЗавершен
П1 1.03X 15П2 388
Лестер Сити
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
П1 1.05X 13П2 225
Брентфорд
1 - 1 1 1
Астон ВиллаЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
П1 12X 1.07П2 24
Ливерпуль
3 - 2 3 2
НоттингемЗавершен
П1 1.01X 19П2 450

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
3 - 2 3 2
БетисЗавершен
Альмерия
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Вальядолид
1 - 0 1 0
ЖиронаЗавершен
П1 1.03X 17П2 400
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен
П1 1.02X 17П2 400
Реал
1 - 0 1 0
Сельта1 тайм
П1 1.1X 9.6П2 40

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
3 - 0 3 0
СассуолоЗавершен
Лацио
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
П1 222X 10П2 1.06
Сампдория
1 - 1 1 1
Специя2 тайм
П1 1.56X 3.6П2 8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
1 - 5 1 5
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
КельнЗавершен
Майнц
3 - 1 3 1
БаварияЗавершен
Герта
2 - 4 2 4
ВердерЗавершен
Боруссия Д
4 - 0 4 0
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
1 - 1 1 1
ЛилльЗавершен
П1 25X 1.17П2 6.9
Ланс
2 - 0 2 0
Монако2 тайм
П1 1.09X 11.4П2 35

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Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен
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Инвестор "Химок" Садыгов: это победа Талалаева!

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Бизнесмен Туфан Садыгов поделился мыслями по поводу победы на "Торпедо" (4:2) в 24 туре РПЛ.
Фото: "СЭ"
- Какие эмоции могут быть после такого матча. Это победа тренера, Талалаева! По-другому это не объяснить никак, - приводит комментарий Садыгова "СЭ".

Сегодня "Химки" одержали свою первую победу за 8 матчей, обыграв своего конкурента по борьбе за выживание "Торпедо". Поединок получился очень ярким. По итогам 45 минут игры были зафиксированы 1:1. На гол Бутты Магомедова своим точным ударом ответил бразилец Андре. Вторая половина матча была также богата на события. Вперед автозаводцев выел форвард Илья Стефанович. Но дружина Андрея Талалаева сумела перевернуть игру, отправив в сетку ворот черно-белого коллектива 3 безответных мяча. Свои фамилии в протокол записали Резиуан Мирзов, реализовавший очередной 11-метровый, Владимир Хубулов и сербский хавбек Неманя Главчич. Благодаря этой победе "Химки" набрали 17 очков и на расстояние 1 балла приблизились к идущему в зоне стыков "Факелу".


Талалаев Садыгов Химки
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