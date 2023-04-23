Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
П1 1.07X 8П2 125
Ахмат
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
П1 16X 1.05П2 37

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар-2
1 - 1 1 1
КубаньЗавершен
П1 7.6X 1.15П2 16.5

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
0 - 4 0 4
Вест ХэмЗавершен
Ньюкасл
6 - 1 6 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
0 - 2 0 2
ВаленсияЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
АтлетикоЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
ХетафеЗавершен
П1 1.01X 20П2 505

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 3 0 3
ИнтерЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
КремонезеЗавершен
Монца
3 - 2 3 2
ФиорентинаЗавершен
П1 1.03X 16П2 500
Милан
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
4 - 0 4 0
Шальке-04Завершен
Байер
2 - 0 2 0
РБ ЛейпцигЗавершен
Боруссия М
0 - 1 0 1
Унион2 тайм
П1 28X 5.2П2 1.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
0 - 2 0 2
СтрасбургЗавершен
Аяччо
0 - 0 0 0
БрестЗавершен
П1 26X 1.15П2 7.4
Ницца
1 - 2 1 2
КлермонЗавершен
П1 251X 9П2 1.06
Нант
2 - 2 2 2
ТруаЗавершен
Лорьян
0 - 1 0 1
ТулузаЗавершен
П1 400X 17П2 1.02
Монпелье
1 - 0 1 0
РеннЗавершен
П1 1.02X 16П2 425

Кубок Англии

Новости
Брайтон
0 - 0 (П 6 - 7) 0 067)
Манчестер ЮнайтедЗавершен
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Спортдиректор "Крыльев Советов" Корниленко - о матче с "Пари НН": у нас вопросов очень много. Будем обращаться в ЭСК

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о том, что клуб попросит ЭСК РФС проанализировать спорные эпизоды по итогам поединка 24-го тура против "Пари НН" (1:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"
- У нас вопросов очень много. Я думаю, что мы их все отразим, когда будем обращаться в ЭСК. Все моменты укажем, — цитирует Корниленко "Чемпионат".

"Крылья Советов" гостили у "Пари НН" в рамках 24-го тура национального первенства. Самарцы не сумели справиться с нижегородцами, проиграв со счетом 1:2. Стоит отметить, что к 36-й минуте волжане вели со счетом 1:0 благодаря точному удару бразильского защитника Фернандо Костанцы. Но дружине Сергея Юрана удалось перевернуть игру и забить два гола. Отличились Тимур Сулейманов (11-метровый) и Владислав Яковлев. Самый спорный эпизод во встрече произошел на 42-й минуте, в ходе которого произошло столкновение форварда самарцев Владимира Писарского и защитника нижегородцев Никиты Каккоева. Футболисты "Крыльев Советов" требовали назначить пенальти. Самарский клуб идет на 12 месте по итогам 24 туров. Отрыв от "Пари НН" составляет 3 очка.


Корниленко Крылья Советов Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Депутат Журова: футбол останется самым популярным видом спорта в стране, даже если не будет международных турниров эксклюзив
"МЮ" в серии пенальти обыграл "Брайтон" и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с "Манчестер Сити"
ЦСКА в большинстве сыграл вничью с "Локомотивом" и прервал свою пятиматчевую победную серию в РПЛ 24
Агент: в идеале Тюкавин может успеть восстановиться к "Факелу" 2 эксклюзив
"Арис" и "АПОЭЛ" сыграли вничью в матче чемпионата Кипра
Дубль Леау принес "Милану" победу над "Лечче" в матче 31-го тура Серии А
Кокорин дважды не забил пенальти в матче с "АПОЭЛем" 2
"Байер" обыграл "РБ Лейпциг" и продлил свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до 8 матчей
Спортдиректор "Крыльев Советов" Корниленко - о матче с "Пари НН": у нас вопросов очень много. Будем обращаться в ЭСК
Тихонов: посмотрите, сколько "Оренбург" не забил "Локомотиву" в прошлом туре. ЦСКА может не простить
Тренер ЦСКА Федотов – о дерби с "Локомотивом": прекрасно знаем стилевые особенности "Локомотива" и, в частности, Дзюбы 1
Галактионов – о дерби с ЦСКА: поставили задачу побеждать в каждом матче. Все игроки, которые в составе, конкурентны 1
Гол Черышева спустя минуту после выхода на замену помог "Венеции" разгромить "Тернану" в Серии Б
Гол Торреса помог "Барселоне" прервать 13-матчевую беспроигрышную серию "Атлетико" в Ла Лиге
Гендиректор "Крыльев Советов" Андреев – о судействе матча с "Пари НН": это произвол чистой воды. Просто безобразие!