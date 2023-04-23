- У нас вопросов очень много. Я думаю, что мы их все отразим, когда будем обращаться в ЭСК. Все моменты укажем, — цитирует Корниленко "Чемпионат".
"Крылья Советов" гостили у "Пари НН" в рамках 24-го тура национального первенства. Самарцы не сумели справиться с нижегородцами, проиграв со счетом 1:2. Стоит отметить, что к 36-й минуте волжане вели со счетом 1:0 благодаря точному удару бразильского защитника Фернандо Костанцы. Но дружине Сергея Юрана удалось перевернуть игру и забить два гола. Отличились Тимур Сулейманов (11-метровый) и Владислав Яковлев. Самый спорный эпизод во встрече произошел на 42-й минуте, в ходе которого произошло столкновение форварда самарцев Владимира Писарского и защитника нижегородцев Никиты Каккоева. Футболисты "Крыльев Советов" требовали назначить пенальти. Самарский клуб идет на 12 месте по итогам 24 туров. Отрыв от "Пари НН" составляет 3 очка.
Спортдиректор "Крыльев Советов" Корниленко - о матче с "Пари НН": у нас вопросов очень много. Будем обращаться в ЭСК
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о том, что клуб попросит ЭСК РФС проанализировать спорные эпизоды по итогам поединка 24-го тура против "Пари НН" (1:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"