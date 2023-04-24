Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
19:00
КраснодарНе начат
П1 1.94X 3.9П2 3.85

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
21:45
РомаНе начат
П1 2.47X 3.25П2 3.2
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Карпукас - о ничьей с ЦСКА: для "Локомотива" результат положительный

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас назвал положительным результатом ничью с ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
- Были приличные скорости. Конечно, на результат повлияло удаление. Считаю, что результат для нас в итоге положительный. Учитывая то, как развивалась игра. Не буду кого?то выделять. Все молодцы. Играть в меньшинстве больше тайма очень тяжело.

В матче 24-го тура РПЛ "Локомотив" первым пропустил гол от ЦСКА, в составе которого в первом тайме отличился нападающий Антон Заболотный. Железнодорожники смогли отыграться лишь на 87-й минуте, когда остались в меньшинстве. "Локомотив" играл без одного игрока после удаления Марио Митая весь второй тайм. Гол, принесший красно-зеленым ничью, забил форвард Франсуа Камано.

Источник: "Матч ТВ"


ЦСКА Карпукас Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Гендиректор "Крыльев Советов" Андреев: я подаю в отставку в знак протеста против судейства в матчах РПЛ
Мирзов: несомненно, хотел бы вернуться в "Спартак". Хочется закрыть этот гештальт
Metaratings: "Зенит" ищет замену Клаудиньо в Европе 1
18-летний игрок "Акрона" Салтыков: почему другие в РПЛ могут обыгрывать защитников "Спартака", а я не могу? 1
Агент: выкуп Мантуана? Густаво показал свой уровень
Терехин: ЦСКА не наиграл на победу в матче с "Локомотивом" 1 эксклюзив
Гасилин: Халк был реально Халком, как в комиксах. В "Зените" у него была жировая 25-27% 2
Гасилин: помните, как Дзюба сзади пристроился к Азмуну? Это была не разовая акция 5
Нагорных: Семин для "Локомотива" - это определенная икона
Гасилин: Луческу — главный шарлатан, работавший в "Зените" 1
Нагорных: "Локомотив" рассчитывает на Игнатьева в оставшихся матчах
Тренер "Акрона" Калешин: после победы над "Спартаком" поздравили Бердыев и Ташуев. Вся Первая лига за нас болела 2
Мостовой - словах Евсеева: тренер имеет право, поэтому, что тут такого. А что? В футболе мы не видим грубостей? 1
Спортдиректор "Локомотива" - об участии Дзюбы в YouTube-шоу: ругаться матом — плохо 2
Агент Ондуа: не знаем, продолжит ли Гаэль карьеру в России