- Были приличные скорости. Конечно, на результат повлияло удаление. Считаю, что результат для нас в итоге положительный. Учитывая то, как развивалась игра. Не буду кого?то выделять. Все молодцы. Играть в меньшинстве больше тайма очень тяжело.
В матче 24-го тура РПЛ "Локомотив" первым пропустил гол от ЦСКА, в составе которого в первом тайме отличился нападающий Антон Заболотный. Железнодорожники смогли отыграться лишь на 87-й минуте, когда остались в меньшинстве. "Локомотив" играл без одного игрока после удаления Марио Митая весь второй тайм. Гол, принесший красно-зеленым ничью, забил форвард Франсуа Камано.
Источник: "Матч ТВ"
Карпукас - о ничьей с ЦСКА: для "Локомотива" результат положительный
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас назвал положительным результатом ничью с ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"