Дизайнер Артемий Лебедев - о Fan ID: непонятно, зачем такая свистопляска, если документ никто не проверяет

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев поделился своими соображениями по поводу карты болельщика.

Фото: АГН Москва/Global Look Press

- Самый прикол – ты можешь свой QR-код со своим Fan ID послать любому чуваку. Просто сделать скриншот, послать его и сказать: "Иди за меня на стадион". Совершенно непонятно, зачем такая свистопляска с Fan ID, чтобы получить документ, который никто не проверяет. Я пока ехал, думал: "Блин, я же забыл паспорт, как меня пустят на футбол?" На стадион может пройти любой человек за тебя, высказал свое мнение Лебедев на своем Rutube-канале.



Закон о Fan ID окончательно вступил в свою полную силу с зимы 2023 года. Теперь абсолютно всем любителям футбола для посещения футбольных матчей РПЛ необходимо оформить специальный документ - карта болельщика. Для этого сначала нужно оформить заявку на специальном сервисе Госуслуги, а зачет необходимо приехать в специальный офис МФЦ для того, чтобы подтвердить свою личность. Сейчас некоторые клубы открыли центры получения Fan ID прямо у стадиона. Закон о паспорте болельщика был сильно раскритикован футбольной общественностью. Очень многие болельщики перестали посещать футбольные арены. Активные фаны бойкотируют футбольные мероприятия до отмены закона. По итогам 7 весенних туров было зафиксировано снижение посещаемости российских стадионов. В данный момент идут широкие дискуссии о смягчении закона.