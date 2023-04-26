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Ноттингем
0 - 0 0 0
Брайтон1 тайм
Вест Хэм
21:45
ЛиверпульНе начат
Челси
21:45
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
22:00
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П1 1.68X 4.2П2 5.15

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
2 - 1 2 1
Мальорка2 тайм
П1 1.08X 10.3П2 65
Хетафе
0 - 1 0 1
Альмерия2 тайм
П1 16X 5.1П2 1.27
Сельта
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П1 1.36X 5.3П2 9.25
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Дизайнер Артемий Лебедев - о Fan ID: непонятно, зачем такая свистопляска, если документ никто не проверяет

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Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев поделился своими соображениями по поводу карты болельщика.
Фото: АГН Москва/Global Look Press
- Самый прикол – ты можешь свой QR-код со своим Fan ID послать любому чуваку. Просто сделать скриншот, послать его и сказать: "Иди за меня на стадион". Совершенно непонятно, зачем такая свистопляска с Fan ID, чтобы получить документ, который никто не проверяет. Я пока ехал, думал: "Блин, я же забыл паспорт, как меня пустят на футбол?" На стадион может пройти любой человек за тебя, высказал свое мнение Лебедев на своем Rutube-канале.

Закон о Fan ID окончательно вступил в свою полную силу с зимы 2023 года. Теперь абсолютно всем любителям футбола для посещения футбольных матчей РПЛ необходимо оформить специальный документ - карта болельщика. Для этого сначала нужно оформить заявку на специальном сервисе Госуслуги, а зачет необходимо приехать в специальный офис МФЦ для того, чтобы подтвердить свою личность. Сейчас некоторые клубы открыли центры получения Fan ID прямо у стадиона. Закон о паспорте болельщика был сильно раскритикован футбольной общественностью. Очень многие болельщики перестали посещать футбольные арены. Активные фаны бойкотируют футбольные мероприятия до отмены закона. По итогам 7 весенних туров было зафиксировано снижение посещаемости российских стадионов. В данный момент идут широкие дискуссии о смягчении закона.


Fan ID Лебедев
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