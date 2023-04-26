Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
0 - 0 0 0
Брайтон1 тайм
Вест Хэм
21:45
ЛиверпульНе начат
Челси
21:45
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
22:00
АрсеналНе начат
П1 1.68X 4.2П2 5.15

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
2 - 1 2 1
Мальорка2 тайм
П1 1.08X 10.3П2 65
Хетафе
0 - 1 0 1
Альмерия2 тайм
П1 16X 5.1П2 1.27
Сельта
23:00
ЭльчеНе начат
П1 1.36X 5.3П2 9.25
Райо Вальекано
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.9X 3.85П2 1.77

Кубок Италии

Новости
Интер
22:00
ЮвентусНе начат
П1 1.98X 3.42П2 4.38
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Семак: выходили ли на меня из других клубов? Серьёзных разговоров не было, но интерес присутствовал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, был ли интерес к его кандидатуре со стороны других клубов.
Фото: "Чемпионат"
- Драйв в "Зените" не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет. Все мысли связаны с "Зенитом". А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне. Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьёзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное, - приводит комментарий Семака "Чемпионат".

Руководство утвердило Сергея Семака главным тренером "Зенита" весной 2018 года. Специалист провел у руля невского клуба 202 игры, в которых сумел одержать 122 победы. Также в активе россиянина 37 ничьих и 41 поражение. Под руководством Семака петербуржцы четыре раза поднимали над головой чемпионский титул РПЛ, один раз выигрывали Кубок России. Также на счету Зенита в период тренерства Сергея 3 Суперкубка России. Контракт Семака и коллектива с берегов Невы рассчитан до конца июня 2025 года. В этом сезоне "Зенит "привычно располагается вверху таблицы национальном первенстве. Действующий чемпион за 6 туров до конца имеет 9-очковый гандикап от "Ростова" и движется к своему 5 титулу подряд. Этот исторический результат позволит петербуржскому клубу поместить на свою эмблему 2-ю звезду. В феврале Семаку исполнилось 47 лет.


Семак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Лантратов – о "Химках": безумный сезон, больше добавить нечего
Артемий Лебедев – о навигации на стадионе ЦСКА: нужен вход №11, подхожу, а это 1.1. У вас, что, цифры кончаются? 3
Холанд, Грилиш и Зинченко – в составах "Манчестер Сити" и "Арсенала" на матч 33-го тура АПЛ
Семак: выходили ли на меня из других клубов? Серьёзных разговоров не было, но интерес присутствовал
Дизайнер Артемий Лебедев - о Fan ID: непонятно, зачем такая свистопляска, если документ никто не проверяет 1
Журналист Карпов: бразильский защитник "Вольфсбурга" Отавио отказался от перехода в ЦСКА
Игрок "Локомотива" Щетинин: Дзюба — душа компании. Я нормально отношусь к его шуткам
Агент: предложений от клубов АПЛ по Ренану нет 1
Официально: ЭКС РФС поддержала арбитра Кукуяна во всех четырех эпизодах матча 24-го тура РПЛ "Урал" – "Ростов" 1
ЭСК РФС признала три грубые ошибки судьи Галимова в пользу "Пари НН" в матче 24-го тура с "Крыльями Советов" 3
"СЭ": Футболисты "Зенита" Вендел, Родригао и Ерохин могут пропустить матч 25-го тура РПЛ с "Крыльями Советов"
Агент Дивеева Еремин – о словах гендиректора ЦСКА Бабаева: переговоры идут. Не могу сказать, что обсуждалось на встрече 1
Червиченко: "Спартак" закатывает одну-две истерики и получает комфортное судейство. А "Зенит" просто боятся трогать 6
Пиняев, Захарян и Лангович – в списке 200 самых перспективных футболистов по версии Международного центра исследований
Каманцев – об отставке гендиректора "Крыльев" из-за судейства: думаю, она не состоится. Рассматриваю это как перформанс