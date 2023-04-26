- Драйв в "Зените" не утихает. Амбиции попробовать себя в другой лиге? На сегодня – нет. Все мысли связаны с "Зенитом". А эмоциональная составляющая всегда на должном уровне. Что касается того, выходили ли на меня из других клубов, то серьёзных разговоров не было. Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное, - приводит комментарий Семака "Чемпионат".
Руководство утвердило Сергея Семака главным тренером "Зенита" весной 2018 года. Специалист провел у руля невского клуба 202 игры, в которых сумел одержать 122 победы. Также в активе россиянина 37 ничьих и 41 поражение. Под руководством Семака петербуржцы четыре раза поднимали над головой чемпионский титул РПЛ, один раз выигрывали Кубок России. Также на счету Зенита в период тренерства Сергея 3 Суперкубка России. Контракт Семака и коллектива с берегов Невы рассчитан до конца июня 2025 года. В этом сезоне "Зенит "привычно располагается вверху таблицы национальном первенстве. Действующий чемпион за 6 туров до конца имеет 9-очковый гандикап от "Ростова" и движется к своему 5 титулу подряд. Этот исторический результат позволит петербуржскому клубу поместить на свою эмблему 2-ю звезду. В феврале Семаку исполнилось 47 лет.
Семак: выходили ли на меня из других клубов? Серьёзных разговоров не было, но интерес присутствовал
Наставник "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, был ли интерес к его кандидатуре со стороны других клубов.
Фото: "Чемпионат"