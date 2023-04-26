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Агент: ЦСКА не будет продлевать договор с Щенниковым

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Агент российского футболиста ЦСКА Георгия Щенникова прояснил ситуации с контрактом игрока.
Фото: "Чемпионат"
- У нас был определённый диалог с клубом. Я не буду говорить детали, но руководство приняло такое решение. Мы неподвластны этому, можно только констатировать факт. Георгий – футболист хорошего уровня. Я думаю, что без работы он не останется, но пока об определённых вариантах говорить рано, - приводят комментарий агента "РИА Новости".

Российский левый защитник Георгий Щенников - выпускник академии ЦСКА. В футболке московского клуба россиянин провел 366 встреч. В них игроку удалось забить 10 голов и оформить 15 голевых пасов. В этом сезоне игрок поучаствовал в 5 играх (375 минут игрового времени). За этот отрезок игроку не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. Контракт Георгия с армейцами рассчитан до конца июня 2023 года. 27 апреля Щенникову исполнится 32 года. Защитник имеет на своем счету 10 поединков за сборную России. ЦСКА после 24 туров национального первенства располагается на 4-й позиции. Отставание от "Спартака" составляет 1 очко. В следующем туре ЦСКА ждет грозненский "Ахмат".


ЦСКА Щенников
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