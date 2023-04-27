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Ахметов: недоволен своим игровым временем в "Краснодаре", буду разговаривать с руководством

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Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов рассказал о недовольстве своим игровым временем в составе черно-зеленых.
Фото: ФК "Краснодар"
- Сейчас, конечно, есть вопросы. Не всё устраивает. Был период, когда я играл чаще, приносил пользу, был в хорошей форме. А сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Всё возможно, - передает слова Ахметова Sport24.

25-летний полузащитник Ильзат Ахметов в июле 2022 года перешел в "Краснодар" из московского ЦСКА на правах свободного агента. В составе "быков" футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса, но его общее игровое время составило при этом 1248 минут - приблизительно по 40 минут в среднем за матч, а в стартовом составе Ильзат выходил 12 раз. В весенней части сезона Ахметов сыграл 302 минуты в 10 матчах во всех турнирах.


Краснодар Ахметов Российские трансферы
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