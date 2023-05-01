- Что касается моего будущего, то я счастлив в "Локомотиве". Мне всё нравится. Осталось только поговорить с руководством о новом контракте.
Прошедшей зимой появлялась информация об интересе к Камано со стороны нескольких иностранных команд. Предметный интерес исходил от французского "Лиона". Нападающий "Локомотива" даже проходил медосмотр для перехода в "Лион", однако провалил его, а трансфер не бы оформлен. Контракт Камано с российской командой рассчитан до июня 2023 года.
Источник: "Матч ТВ"
Камано: я счастлив в "Локомотиве". Осталось только поговорить с руководством о новом контракте
Нападающий "Локомотива" Франсуа Камано заявил, что ему все нравится в команде, и он хотел бы продлить контракт с железнодорожниками.
Фото: ФК "Локомотив"