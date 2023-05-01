- Малком — молодец, я только рад за него и что он меня обогнал! Он достоин этого результата. Дай бог, сможет побить рекорд Олега Веретенникова 1995 года.
Симутенков становился лучшим бомбардиром чемпионата России в 1994 году. На счету россиянина был 21 забитый мяч. Малком, оформив покер в ворота "Крыльев Советов" (5:1), превзошел достижение нынешнего члена тренерского штаба "Зенита". За пять туров до конца чемпионата у бразильца, имеющего российский паспорт, уже 22 гола. Для повторения рекорда Олега Веретенникова Малкому нужно забить еще три гола. Для абсолютного рекорда Сейду Думбия - шесть. Веретенников забил 25 за чемпионат из 30 туров, Думбия поразил ворота соперников 28 раз, когда в РПЛ было 44 тура.
Источник: "Матч ТВ"
Симутенков: Малком — молодец, я только рад за него и что он меня обогнал! Дай бог, сможет побить рекорд Веретенникова
Бывший нападающий "Динамо" и "Зенита" Игорь Симутенков заявил, что форвард Малком может побить рекорд Олега Веретенникова.
Фото: ФК "Зенит"