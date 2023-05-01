"У каждой команды бывает спад и в "Спартаке" он тоже есть, но сейчас все потихоньку исправляется. Думаю, красно-белые могут бороться за второе место. Серебро - хороший результат", - цитирует Дасаева Sport24.
После 25 проведенных туров московский "Спартак" занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 49 набранных очков. От второго места "красно-белых" на данный момент отделяет всего один балл. В рамках 26-го тура РПЛ москвичи сыграют на выезде с лидером первенства - "Зенитом". В одиннадцати последних матчах во всех турнирах столичный коллектив одержал три победы, трижды проиграл и остальные поединки завершил вничью.
Дасаев: "Спартак" может бороться за второе место. Серебро - хороший результат
Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев считает, что "красно-белые" могут завоевать серебряные медали РПЛ.
Фото: Чемпионат.com