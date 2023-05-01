"Кто сейчас является лучшим вратарем в России? Мне нравится Акинфеев. В таком возрасте он все еще играет, дай Бог, чтобы и дальше играл. Сейчас Игорь в неплохой форме. Сафонов? Моментами нравится, но сейчас Матвей сдал. Трудно сказать, кто конкретно сейчас лучший вратарь в России", - цитирует Дасаева Sport24.
Ранее Ринат Дасаев удивился попаданию голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в топ-50 лучших вратарей по версии IFFHS, заявив, что "армеец" ничего не завоевал.
В активе 37-летнего Акинфеева 26 пропущенных мячей в 26 матчах за ЦСКА в этом сезоне. Также на его счету 9 матчей на ноль. Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов сохранил свои ворота в неприкосновенности в 10 матчах из 31. Краснодарец пропустил в нынешнем сезоне 46 голов.
Дасаев - о лучшем вратаре в России: Акинфеев в неплохой форме, Сафонов сейчас сдал
Экс-голкипер сборной СССР и столичного "Спартака" Ринат Дасаев поделился мыслями относительного лучшего вратаря в России.
Фото: РПЛ