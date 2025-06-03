"Фактов, что матч "Пари НН" - "Сочи" носил неспортивный характер, не имею. И не хочу так думать. Подозревать никого не хочу", - приводит слова Алаева "РБ Спорт".
Напомним, что в переходных матчах за право участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги "Пари НН" уступил "Сочи" со общим счетом 3:4. Ранее РФС не выдал лицензию подмосковным "Химкам" - клуб не сможет принять участие в следующем сезоне РПЛ. Сообщалось, что "Пари НН" даже в случае поражения от "Сочи" сохранит место в лиге.
Алаев: фактов, что матч "Пари НН" - "Сочи" носил неспортивный характер, не имею
Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал результат переходных матчей "Пари НН" - "Сочи".
Фото: ФК "Пари НН"