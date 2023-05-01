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Экс-заместитель гендиректора "Спартака" Кузьмичев: Дуарте требовалось время, чтобы понять требования и адаптироваться

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Экс-заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев оценил прогресс парагвайского защитника красно-белых Алексиса Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"
22-летний легионер "Спартака" включен в символическую сборную по итогам минувшего тура чемпионата России по версии WhoScored. Дуарте провел на поле все 90 минут в домашней встрече против "Ростова", которая завершилась вничью со счетом 1:1.

– Относительно тех игр, в которых Дуарте играл, матч с "Ростовом" он провел качественно. У Алексиса были хорошие цифры. Ему требовалось время, чтобы понять требования, адаптироваться. Если Дуарте в том же духе будет продолжать прогрессировать, то он станет качественным защитником "Спартака", – приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Алексис Дуарте перебрался в "Спартак" минувшей зимой из чемпионата Парагвая. В матче против "Краснодара" (4:3) защитник допустил грубую ошибку, которая привела ко второму пропущенному голу. Она послужила катализатором целого шквала критики со стороны специалистов в адрес как самого футболиста, так и спортивного департамента клуба, который оформлял трансфер.

По итогам 25-ти сыгранных туров "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля ведет борьбу за призовые места в Российской Премьер-Лиге. За пять туров до окончания сезона красно-белые замыкают тройку сильнейших команд чемпионата страны, имея на счету 49 очков. В спину "народной команде" дышит ЦСКА, у которого всего на один балл меньше. "Ростов", в свою очередь, на одно очко опережает "Спартак".

"Зенит" оторвался от второго места на одиннадцать очков и уверенно движется к своему пятому подряд титулу. В случае победы в ближайшем туре на своем поле над "Спартаком" и потере очков "Ростова" в игре с "Факелом" сине-бело-голубые окажутся недосягаемыми для конкурентов за четыре тура до финиша сезона.


Кузьмичев Спартак Ростов Дуарте
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