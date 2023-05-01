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Семшов: у "Динамо" должны быть лидеры, которые обязаны играть за буковку "Д". Я выступал за буквы "Д" и "Т" и горд этим

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Экс-полузащитник "Динамо" и "Торпедо" Игорь Семшов порассуждал о причинах неудач бело-голубых.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
– Ну, если говорить про "Динамо", то на поле должны быть лидеры, которые обязаны играть за буковку "Д". Но, к сожалению, не все это понимают. Это поколение, наверное, еще не прониклось духом, патриотизмом клуба, за который ты выступаешь. Это важно.

Я выступал за букву "Д" и "Т" и горд этим. Понимаю значимость футболки, которую на себя надеваю. Футболисты сейчас не придают этому большое значение. Когда каждый проникнется этим, другое отношение будет – поверьте, – цитирует Семшова "Матч ТВ".

"Динамо" под руководством Славиши Йокановича одержало всего одну победу в шести недавних играх. Вслед за проигрышем "Зениту" на выезде со счетом 1:3 бело-голубые в минувшие выходные потерпели сенсационное домашнее поражение от воронежского "Факела" (0:2) в матче, приуроченном к 100-летию клуба.

Неудачная серия опустила "Динамо" на седьмую строчку в таблице РПЛ. На счету команды 39 очков после 25-ти сыгранных туров. Такие же показатели у "Краснодара", имеющего преимущество перед бело-голубыми по личным встречам. Отставание от тройки лидеров составляет 10 очков. 6 мая "Динамо" на выезде сыграет с "Химками" в рамках 26-го тура чемпионата России.


Семшов Динамо Торпедо
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