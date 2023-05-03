- Честно говоря, ребята выглядят не очень уверенно. Скорее всего, влияет на обоих Александров какая-то внутренняя ситуация в команде. Не говорю, что они ошибаются и это влияет на результат, скорее, внутренняя ситуация в команде влияет и на их игру. Кому отдам предпочтение? Для меня Селихов выглядит предпочтительнее, - приводит мнение Филимонова "РБ Спорт".
Столичный "Спартак" после 25 туров национального первенства располагается на 3-й строчке, отставая от "Ростова", идущего на 2-й позиции, на 1 балл. Основным стражем ворот красно-белого коллектива является россиян Александр Селихов. В этом сезоне Александр провел 24 игры в футболке Спартака. В них он пропустил 33 гола. Также в активе Селихова 6 сухих матчей. При этом другой голкипер москвичей Александр Максименко играет играл преимущественно в Кубке России. Он провел 13 встреч (13 пропущенных и 5 матчей на ноль). Контракт Селихова со "Спартаком" рассчитан до конца июня 2025 года. 7 апреля Александр отпраздновал свое 29-летие. В следующем туре "Спартак" встретится с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Филимонов: оба голкипера "Спартака" выглядят неуверенно, но отдам предпочтение Селихову
Экс-голкипер "Спартака" Александр Филимонов поделился своими соображениями по поводу вратарей москвичей.
Фото: "Чемпионат"