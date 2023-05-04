Руководство московского клуба не планирует продлевать контракт с 54-летним сербским специалистом из-за невыполнения поставленных перед командой задач. Как утверждает источник, Йоканович может возглавить один из клубов в Серии, Катаре или Саудовской Аравии. Среди вероятных вариантов называется работа в национальной сборной Сербии или возвращение в "Партизан".
Под руководством Йокановича "Динамо" одержало единственную победу в шести недавних матчах. Бело-голубые с 39 очками опустились на седьмую строчку в таблице РПЛ за пять туров до финиша сезона. В ближайшем матче чемпионата России команда Славиши Йокановича на выезде встретится с "Химками".
Источник: Sport24
Sport24: главный тренер "Динамо" Йоканович покинет клуб по окончании сезона
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович покинет свой пост по завершении текущего розыгрыша чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"