Агент рассказал, при каком условии Джикия может вернуться в Россию

В настоящее время 32-летний футболист защищает цвета турецкого "Антальяспора". По словам Кузьмичева, Джикия полностью адаптировался к жизни и футболу в Турции, регулярно получает игровую практику и находится в хорошей физической форме.
При этом агент подчеркнул, что потенциальное возвращение в Россию возможно только при наличии серьезного предложения.
- Если появится интерес со стороны серьезного российского клуба, мы, безусловно, обсудим эту возможность. Но на данный момент подобных предложений не поступало, - цитирует агента "РБ Спорт".
Джикия присоединился к турецкой команде в июле, подписав контракт на правах свободного агента. В составе клуба защитник провел 13 матчей и отметился двумя забитыми мячами. В ноябре футболист получил травму, из-за которой был вынужден пропустить пять игр подряд.
Ранее Джикия выступал за ряд российских клубов, включая "Спартак", за который он провел 215 матчей.
Фото: ФК "Антальяспор"