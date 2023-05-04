- Наверное, мы упустили момент, когда надо было обновлять команду. Сергей Николаевич Галицкий это и сделал, когда я ушел. Но в целом я считаю, что из тех возможностей, что у меня были, из тех ситуаций, в которых оказывался, я выжал практически максимум возможного. Может быть кто-то мог сделать эту работу лучше, но ненамного, я в этом уверен, - приводит мнение Мусаева bobsoccer.ru.
39-летний российский специалист Мурад Мусаев был утвержден наставником "Краснодара" в 2018 году. У руля южного коллектива россиянин провел 119 поединков, в которых сумел одержать 52 победы. Также в активе Мурада 28 ничьих и 39 поражение. Разница мячей 186:142. Под руководством Мусаева "Краснодар" дважды выигрывал бронзовые медали, а также впервые в своей истории играл в группе ЛЧ. Тренер оставил свой пост в апреле 2021 года. В данный момент Мусаев руководит азербайджанским "Сабахом" (57 игр, 35 побед, 10 ничьих и 12 поражений). Наставником же Краснодара является серб Владимир Ивич. "Быки" после 25 туров чемпионата располагаются на 6-й строчке, отставая от идущего на 5-м месте "Ахмата" на 1 очко.
Мусаев – о работе в "Краснодаре": я выжал практически максимум возможного
Экс-наставник "Краснодара" Мурад Мусаев поделился мнением по поводу работы в клубе.
Фото: bobsoccer.ru.