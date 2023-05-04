По сведениям СМИ, сегодня Каманцев провел встречу с тренерским штабом и игроками "Ростова". В ходе диалога руководитель ответил на судейские вопросы, разъяснил трактовки правил и рассказал о проблемах в судействе.
"Ростов" Валерия Карпина ведет ожесточенную борьбу за серебряные медали РПЛ. На данный момент дончане занимают 2-ю строчку. В соперниках южан "Спартак "и ЦСКА. Красно-белые отстают на 1 очко, а красно-синие - на 2 балла. В минувшие выходные "Ростов" встречался со "Спартаком". По итогам 90 минут на табло домашней арены москвичей горели итоговые 1:1. После матча у представителей "Ростова" возникли вопросы к судейству петербуржца Кирилла Левникова. Карпин был удален.
Источник: "СЭ"
"СЭ": глава департамента судейства Каманцев провел встречу с "Ростовом"
Глава департамента судейства Павел Каманцев встретился с "Ростовом".
Фото: "СЭ"