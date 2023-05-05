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Отец Еременко: Роме комфортно оставаться в Финляндии. Этот год точно здесь, а дальше будем смотреть

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Алексей Еременко, отец экс-игрока ЦСКА и "Спартака" Романа Еременко, рассказал, что к футболисту не было интереса со стороны российских команд.
Фото: РИА Новости
- У Ромы семья в Финляндии, они ожидают пополнение в семье. Поэтому ему комфортно оставаться в Финляндии. Пока этот год точно здесь, а дальше будем смотреть.

36-летний Еременко играл в России за "Рубин", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов", который и стал последним клубом в его российской карьере. Финский полузащитник покинул ростовскую команду 23 февраля 2021 года. После этого Еременко играл только в Финляндии. Футболист выиграл в России три трофея, став чемпионом страны с ЦСКА в 2016 году.

Источник: "Матч ТВ"


Еременко
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