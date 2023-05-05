– По большому счету, чемпион был известен еще перед зимней паузой. Интрига больше искусственно создавалась, нежели реально держала в напряжении болельщиков. К сожалению, "Спартак" так и не смог приблизиться к "Зениту" на опасное расстояние.
При всем уважении к красно-белым, сейчас в РПЛ нет команды, способной по уровню игры приблизиться к "Зениту". Петербуржцы на две головы сильнее своих конкурентов, – приводит слова Павлюченко "РБ Спорт".
7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" состоится центральный матч предстоящего тура Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком". По его итогам хозяева могут досрочно гарантировать себе пятый подряд чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. Это станет возможным в том случае, если в субботу "Ростов" в родных стенах не сумеет переиграть "Факел" из Воронежа. Тогда победа над "Спартаком" сделает команду Сергея Семака недосягаемой для конкурентов.
В настоящее время "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, опережая "Ростов" на 11 очков и "Спартак" на 12 баллов. ЦСКА, идущий на четвертом месте, находится на минимальной дистанции от тройки лидеров.
Павлюченко: при всем уважении к "Спартаку", сейчас в РПЛ нет команды, способной по уровню игры приблизиться к "Зениту"
Экс-нападающий "Спартака" и "Тоттенхэма" Роман Павлюченко высказал сожаление об отсутствии реальной интриги в борьбе за золотые медали чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"