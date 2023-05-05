Матчи Скрыть

Аленичев: после игры с "Акроном" я бы отправил Дуарте домой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился своей точкой зрения на игру парагвайского футболиста москвичей Алексиса Дуарте.
Фото: "Чемпионат"
- После поражения от "Акрона" я спросил, зачем купили защитника Дуарте. После этого матча я бы отправил его на самолете домой. Конечно, "Спартаку" надо подчистить состав, с кем-то попрощаться. Но и усилиться нужно обязательно. Если мы хотим конкурировать с "Зенитом", нужно взять трех-четырех футболистов, - приводит мнение Аленичева "Матч ТВ".

23-летний парагваец Алексис Дуарте, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Спартака" только этой зимой. В спартаковской футболке Алексис провел всего 6 игр. Пока он не смог отметиться какими-либо голевыми действиями. Различные эксперты часто критикуют игру парагвайского защитника. "Спартак" в Кубке России проиграл "Акрону "(1:2) из Первой лиги и прекратил борьбу за трофей. Примечательно, что именно красно-белый коллектив является действующим обладателем Кубка. В РПЛ дружина Гильермо Абаскаля располагается на 3-й строчке, опережая ЦСКА на 1 турнирный балл. Следующим соперником "Спартака" станет "Зенит" из Санкт-Петербурга.


Аленичев Дуарте Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Сафонов: для "Краснодара" главное – результат, и неважно, как его добиться. Нам нужен трофей, чтобы войти в историю
Аленичев: после игры с "Акроном" я бы отправил Дуарте домой
Форвард "Сочи" Джорджевич: пятое чемпионство "Зенита" закономерно. У них много сильных футболистов
Билялетдинов: "Зенит" захочет поставить точку в сезоне именно со "Спартаком", скажем так, со своим "врагом" эксклюзив
Черчесов второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии с "Ференцварошем"
Игорь Денисов: уровень РПЛ очень сильно упал. Я бы мог без подготовки выйти и выступить не хуже 2
Карраскаль – лучший дриблер в мире по оценке CIES. Хорхе опередил Грилиша, Месси и Леау 1
"Зенит" оформит чемпионство, а Евсеев наберет очко в дебютном матче. Прогноз Rusfootball.info на 26-й тур РПЛ 15
Арбитр Мешков – о травме: почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в матче "Зенит" – "Динамо" 1
Озбилиз: "Спартак" должен сделать "Зениту" чемпионский коридор, не важно, что они заклятые соперники 13
М.Кержаков: подсказываю Ренану по-португальски — знаю несколько ключевых слов 1
Тренер "Ростова" Онопко – о судействе в РПЛ: нельзя сказать, что были очень грубые ошибки 1
Малком – о рекорде: уже неоднократно повторял, что никогда не интересовался индивидуальными достижениями
Данни: очень рад, что мистер Спаллетти стал чемпионом Италии
Радимов: что нужно сделать московским клубам, чтобы превзойти "Зенит"? Можно поменять эмблему клуба на "Зенит" 10