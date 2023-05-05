- После поражения от "Акрона" я спросил, зачем купили защитника Дуарте. После этого матча я бы отправил его на самолете домой. Конечно, "Спартаку" надо подчистить состав, с кем-то попрощаться. Но и усилиться нужно обязательно. Если мы хотим конкурировать с "Зенитом", нужно взять трех-четырех футболистов, - приводит мнение Аленичева "Матч ТВ".
23-летний парагваец Алексис Дуарте, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Спартака" только этой зимой. В спартаковской футболке Алексис провел всего 6 игр. Пока он не смог отметиться какими-либо голевыми действиями. Различные эксперты часто критикуют игру парагвайского защитника. "Спартак" в Кубке России проиграл "Акрону "(1:2) из Первой лиги и прекратил борьбу за трофей. Примечательно, что именно красно-белый коллектив является действующим обладателем Кубка. В РПЛ дружина Гильермо Абаскаля располагается на 3-й строчке, опережая ЦСКА на 1 турнирный балл. Следующим соперником "Спартака" станет "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Аленичев: после игры с "Акроном" я бы отправил Дуарте домой
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился своей точкой зрения на игру парагвайского футболиста москвичей Алексиса Дуарте.
Фото: "Чемпионат"