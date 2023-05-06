- Сейчас в команде отличное настроение, мы хотим выиграть первый трофей в истории клуба. Но сейчас мы полностью сконцентрированы на играх в чемпионате России. Впереди нас ждут игры против "Крыльев" и "Зенита". Мы двигаемся шаг за шагом. Конечно, хочется выиграть все оставшиеся матчи в РПЛ. Сейчас фокус на игре против Самары, - приводит комментарий Рамиреса "РБ Спорт".
"Краснодар" по итогам 25 туров российского чемпионата располагается на 6-й позиции. В активе южного коллектива 39 турнирных баллов. Отставание от идущего третьим "Спартака" составляет 10 очков. РПЛ подходит к своему завершению. Командам осталось сыграть всего 5 туров. В эти выходные "быки" на своей домашней арене примут "Крылья Советов" из Самары, которым необходима победа для того, чтобы не попасть в стыковые матчи. А в следующем туре "Краснодар" приедет в гости к "Зениту" Сергея Семака. Также дружина Владимира Ивича ведет борьбу за Кубок России. 28-летний эквадорский защитник с российским паспортом Кристиан Рамирес в этом сезоне провел в краснодарской футболке 33 игры. В них он забил 2 гола и оформил 5 голевых пасов.
Защитник "Краснодара" Рамирес: хотим выиграть все оставшиеся матчи в РПЛ
Крайний защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился целями на оставшееся поединке в РПЛ и Кубке России.
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