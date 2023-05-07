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Головин – о забитом мяче в ворота "Анже": гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение

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Полузащитник "Монако" Александр Головин поделился подробностями гола, забитого в ворота "Анже" в матче 34-го тура Лиги 1 (2:1).
Фото: ФК "Монако"
– Хорошая игра, набрали важные три очка. Несмотря на то, что соперник находится внизу турнирной таблицы, не сказал бы, что матч получился простым для нас. Но главное, что выиграли, довели дело до победы.

Будет ли мой гол признан самым красивым в туре? Мне сложно об этом говорить. Во-первых, игры еще идут, посмотрим какие еще мячи будут забиты. Во-вторых, не мне принимать такие решения. Хотя гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение. Как задумывал, так и получилось, – приводит слова Головина "СЭ".

26-летний россиянин открыл счет в выездном матче Лиги 1 против "Анже" (2:1), поразив ворота роскошным ударом из-за пределов штрафной площади в "девятку". Этот гол стал восьмым для Александра Головина в нынешнем сезоне чемпионата Франции и уже четвертым, забитым после дальнего удара.

По голам дальними ударами россиянин вышел в лидеры среди футболистов пяти ведущих национальных чемпионатов в Европе. Такой же результат - по 4 забитых мяча дальними ударами - еще у 6 игроков, но никто пока не забивал больше. Примечательно, что во французской Лиге 1 Головин делит верхнюю строчку по этому показателю со звездным нападающим "ПСЖ" Лионелем Месси.


Головин Анже Монако Лига 1
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