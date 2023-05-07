– При атаке "Зенита" было явное нарушение в середине поля. Ассистент не мог контролировать это нарушение, так как он был в атаке, его обязанность – контролировать перспективу развития в игре. Фол очевидный, простецкий. Почему арбитр не увидел? Потом будут извинения, плач, обращения к клубу: "Извините, я проспал".
Удивляет другое. Для чего ВАРовцам платят зарплату? Повторите, посмотрите. Ничего сложного бы не было посмотреть и сказать о нарушениях. До этого эпизода был момент с наступом. Это не надо рассматривать, как фол. Все свои действия он сделал. От мяча отделался, – приводит слова Хусаинова "СЭ".
В эти минуты в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" идет второй тайм матча между "Зенитом" и "Спартаком", которую обслуживает рефери из Сочи Павел Кукуян. Хозяева впереди со счетом 2:1. Клаудиньо забил первый гол в ворота красно-белых и ассистировал Андрею Мостовому в эпизоде со вторым мячом. Автором гола у "Спартака" стал Кейта Бальде, который замкнул передачу Квинси Промеса. За 15 минут до финального свистка команда Гильермо Абаскаля осталась вдесятером после удаления защитника Алексиса Дуарте за грубый фол против Малкома.
По итогам матча на берегах Невы команда Сергея Семака может обеспечить себе очередные золотые медали чемпионата России. Это произойдет только в том случае, если действующие чемпионы России нанесут поражение красно-белым. В настоящее время соперников в таблице разделяют 12 очков.
Хусаинов – о втором голе "Зенита": фол очевидный. Потом будут извинения, плач, обращения к клубу: "Извините, я проспал"
Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов разобрал два резонансных эпизода перед вторым забитым мячом "Зенита" в ворота "Спартака" в домашней встрече 26-го тура чемпионата России.
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