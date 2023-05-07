Причиной для обращения в ЭСК послужили несогласие красно-белых с решениями судьи Павла Кукуяна в двух эпизодах игры против "Зенита" (2:3). Один из них связан с неназначением 11-метрового удара за фол против Кейта Бальде. Второй - возможный фол на Романе Зобнине перед вторым голом "Зенита" под занавес первого тайма.
7 мая питерский "Зенит" в компенсированное время вырвал победу на своем поле у "Спартака" со счетом 3:2 (2:1) в рамках 26-го тура РПЛ и обеспечил себе чемпионский титул за 4 тура до конца сезона. Игра на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (2:1) в пользу хозяев. На 13-й минуте голкипер "Спартака" Александр Селихов допустил результативную ошибку. Страж ворот красно-белых получил передачу от защитника Алексиса Дуарте и выбил мяч прямиком в полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо, от которого мяч на 13-й минуте залетел в сетку.
На 33-й минуте нападающий "Спартака" Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счет - 1:1. Спустя 7 минут Клаудиньо ассистировал полузащитнику Андрею Мостовому, который вернул "Зениту" лидерство - 2:1. Гол Мостового стал юбилейным 100-м мячом, забитым "Зенитом" в ворота "Спартака".
Во втором тайме красно-белые остались вдесятером после удаления защитника Алексиса Дуарте за грубый фол против Малкома. Несмотря на это, Квинси Промес сравнял счет на 86-й минуте с пенальти - 2:2. Однако в добавленное время "Зенит" вырвал победу - автором решающего гола стал нападающий "Зенита" Иван Сергеев, вышедший на замену.
Таким образом, "Зенит" обеспечил себе пятый подряд чемпионский титул за 4 тура до финиша сезона РПЛ. Это десятый титул чемпионов России для сине-бело-голубых в истории клуба.
"Спартак" обратится с жалобой в ЭСК РФС по двум решениям арбитра Кукуляка в матче 26-го тура РПЛ с "Зенитом"
Московский "Спартак" принял решение обратиться с жалобой в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам выездной встречи с "Зенитом" (2:3).
Фото: РФС