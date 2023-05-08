- Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе. Когда они забили, Малком подбежал ко мне, Промесу, другим нашим ребятам и говорил, что сегодня они станут чемпионами, еще что-то — какие-то неприятные вещи. Когда мы забили, я ему то же кое-что сказал. Он и Клаудиньо — два жестких провокатора. Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так.
Клаудиньо забил гол после ошибки голкипера "Спартака" Александра Селихова. Вратарь команды, которую многие эксперты во время зимнего перерыва называли главным конкурентом "Зенита" в борьбе за чемпионство, не смог просто выбить мяч из своей штрафной площади, попав в полузащитника петербуржцев, от которого снаряд залетел в ворота красно-белых. Малком - лучший бомбардир РПЛ с отрывом в четыре гола от Промеса. Бразильским форвардом интересуются французский "ПСЖ" и английский "Арсенал".
Источник: "РБ Спорт"
Соболев: Малком — самый скрытый провокатор в российском футболе
Форвард "Спартака" Александр Соболев назвал игроков "Зенита" Малкома и Клаудиньо жесткими провакторами.
Фото: ФК "Зенит"