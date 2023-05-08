- "Зенит" на протяжении всего чемпионата показывал чемпионский характер. Команда на протяжении всего чемпионата шла ровно и в каждой игре шла к цели. Развязка в минувшей игре — идеальный сценарий для оформления титула чемпиона России.
"Зенит" оторвался от ближайших преследователей на 13 очков за четыре матча до конца чемпионата. Таким образом, санкт-петербургский клуб гарантировал себе чемпионский титул, который стал для команды пятым подряд в РПЛ. На втором месте располагается ЦСКА с 51 очком. "Зенит" вырвал победу у московского "Спартака" на последних минутах матча 26-го тура РПЛ (3:2). Именно победа над красно-белыми принесла петербуржцам титул.
Источник: "Матч ТВ"
Малафеев: "Зенит" на протяжении всего сезона показывал чемпионский характер
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что петербуржцы весь сезон показывали чемпионский характер.
Фото: ФК "Зенит"