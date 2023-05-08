"Он забил во втором матче подряд. Отлично проявляет себя. Выкуп игрока? Посмотрим. Баженов говорит, что хочет вернуть игрока в "Спартак"? Разберемся с этим", - приводит слова Андреева "СЭ".
21-летний правый вингер Степан Оганесян проводит этот сезон в "Оренбурге" на правах аренды. Права на игрока принадлежат московскому "Спартаку", контракт с которым рассчитан до лета 2024 года. Отметим, что "Оренбург" имеет опцию выкупа футболиста. Текущая рыночная стоимость Оганесяна оценивается Transfermarkt в 500 тысяч евро. Нападающий принял участие за оренбуржцев в 20 матчах, оформив 3+1 по системе гол плюс пас.
Спортивный директор "Оренбурга" Андреев: "Спартак" хочет вернуть Оганесяна? Разберемся с этим
Спортдиректор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о возможном выкупе прав у московского "Спартака" на форварда Степана Оганесяна.
Фото: Globall Look Press