- Мы удовлетворены той работой, которую делает тренерский штаб и клуб. Есть движение вперед, есть улучшение качества игры и результата. Но мы хотим большего, - передает слова Леонченко Sport24.
Михаил Галактионов был назначен главным тренером "Локомотива" в ноябре 2022 года. Во главе "железнодорожников" отечественный специалист провел девять матчей в чемпионате России, в семи из которых его команда одержала победу. Сегодня в 26 туре РПЛ московский клуб одолел "Сочи" со счетом 3:0, набрал 35 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице.
Гендиректор "Локомотива" Леонченко: мы удовлетворены работой тренерского штаба Галактионова, но хотим большего
Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко оценил работу Михаила Галактионова на посту главного тренера "железнодорожников" после победы над "Сочи" (3:0) в 26 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"